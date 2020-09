Un cinquantenne di Airola è stato arrestato dai carabinieri per stalking nei confronti della ex moglie. I militari sono intervenuti presso l'abitazione della donna di 39 anni, che ha richiesto l'intervento in seguito ad un'accesa, l'ennesima, discussione con il proprio ex marito. La donna ha riferito ai carabinieri che l'uomo aveva cercato di aggredirla, ma il tentativo non è stato portato a termine grazie all'intervento dei due figli della coppia. L'uomo ha desistito dal suo intento, si è allontanato non prima di danneggiare l'auto della donna. © RIPRODUZIONE RISERVATA