Stavano preparando un colpo al bancomat della filiale della banca di credito cooperativo di San Marco dei Cavoti, ma qualcosa è andato storto e l'ordigno che avevano sistemato per far saltare in aria la macchina non è esploso. Alle 3.40, a Molinara, i ladri sono stati messi in fuga dai carabinieri avvisati da alcuni cittadini che avevano notato degli individui con il volto travisato accanto all'istituto di credito. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di San Marco e il nucleo artificieri di Napoli che ha prelevato l'ordigno e poi l'ha fatto brillare in aperta campagna. I malviventi sono riusciti a scappare a bordo di un'auto. Sono in corso le indagini.

Sabato 12 Ottobre 2019, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA