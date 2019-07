Lunedì 8 Luglio 2019, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 10:06

Furto di rame questa notte alla Top Security, un'azienda di pannelli fotovoltaici situata nella zona industriale di Ponte Valentino, a Benevento. L'allarme è scattato verso le tre del mattino quando i vigilantes, osservando le telecamere di sorveglianza, hanno notato l'intrusione. Una volante della polizia ha intercettato due auto in fuga: una Range Rover e una Focus. Gli occupanti della station wagon hanno abbandonato il veicolo in movimento e si sono dileguati nelle campagne circostanti facendo perdere le loro tracce.All'interno della macchina, risultata intestata a una società fittizia di Napoli, gli agenti hanno ritrovato numerosi cavi di rame che erano stati asportati dalla cabina elettrica della ditta. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto. Non si esclude che il colpo possa essere collegato a quello mancato di qualche giorno fa. Nel mirino era finita sempre un'azienda situata nella zona industriale e anche lì i ladri stavano cercando di rubare rame.