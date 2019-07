Tentato furto nella notte in un'azienda di pannelli fotovoltaici nella zona industriale di Ponte Valentino, a Benevento. Questa notte, intorno all'una, i ladri hanno tentato di tranciare i fili di rame, ma l'arrivo del poliziotto notturno e degli agenti della Volante avvisati dall'allarme, li ha costretti a una fuga dal retro. Sarebbero quattro secondo i filmati registrati dalle telecamere, materiale che ora stanno acquisendo in questura per risalire agli autori del mancato colpo.

Martedì 2 Luglio 2019, 11:23

