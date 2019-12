«Le scuole comunali attualmente aperte sono sicure in quanto rispettano pienamente le norme che disciplinano la sicurezza statica degli edifici. Al pari dell'85% delle scuole italiane, come attestano anche i vari rapporti, tra cui quello ultimamente diffuso dalla Fondazione Agnelli, non sono, invece, adeguate alla recentissima normativa antisismica». Così gli assessori alle Opere pubbliche e all'Istruzione, Mario Pasquariello e Rossella Del Prete, dopo il completamento, da parte di tecnici incaricati dall'Ente, delle verifiche sui 19 edifici scolastici di proprietà comunale. I due esponenti della giunta Mastella intervengono per rassicurare le famiglie circa un possibile allarme sociale, facile a propagarsi «in un momento in cui un perdurante sciame sismico sta interessando la città».

Peraltro, le norme tecniche per le costruzioni, emanate nel 2018, limitano la chiusura alla sola non rispondenza ai carichi verticali, all'esame visivo dei pilastri per controllare se dovessero presentare fessurazioni. In tal caso, i sindaci sono obbligati a intervenire vietando l'utilizzo degli edifici come negli ultimi mesi è accaduto per i plessioltre alla palestra dellaIl che non accade, invece, per la vulnerabilità sismica, laddove sono rari gli immobili scolastici che passano l'esame, praticamente solo quelli realizzati di recente come il caso dell'edificio appena realizzato in piazzale Catullo, dove è ospitata lae la. «Pertanto, è opportuno ribadire - aggiungono i due assessori - che le scuole comunali sono sicure, pur se non adeguate alla recentissima normativa antisismica. Né d'altronde potrebbero esserlo, così come non lo sono la maggior parte degli edifici pubblici della nostra città, perché sono state costruite decine e decine di anni fa». Per questo motivo, rimarcano Pasquariello e Del Prete, l'amministrazione Mastella sta dedicando grande impegno per la risoluzione delle problematiche relative agli istituti scolastici, tant'è vero che ha proceduto alla chiusura dei plessi che non rispettavano le norme sulla sicurezza statica ed ha attivato tutte le procedure possibili per reperire i finanziamenti necessari all'adeguamento delle scuole cittadine alla normativa vigente».

Mastella riprende così: «A dispetto di tanti che, strumentalmente, si domandano cosa l'amministrazione Mastella abbia prodotto in merito alla problematica dell'edilizia scolastica, ricordo che abbiamo realizzato ciò che nessuna altra in precedenza aveva mai fatto, ossia lo screening completo dello stato di salute di tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale rispetto alla normativa anti-sismica e strutturale, nonché la contestuale predisposizione dei progetti che consentiranno di adeguare e/o ricostruire, lì dove necessario, le scuole comunali. Inoltre, vorrei ricordare pure l'aspetto penale che ricade sui sindaci. Basti dire l'assurdità di quanto successo a San Giuliano di Puglia. Nel crollo della scuola, morirono 27 bambini, tra cui la figlia del sindaco che alla tragedia familiare aggiungerà la beffa, si beccò una condanna a 2 anni e 11 mesi».

Il primo cittadino, inoltre, ricorda che, per effettuare i controlli, l'amministrazione ha dovuto stanziare circa 500.000 euro con fondi di bilancio che «per un ente in dissesto è un notevole sforzo che testimonia ulteriormente la sensibilità al problema». Altre perizie sono state commissionate utilizzando fondi erogati da Terna. Inoltre, con i fondi Miur, il Comune ha avuto un finanziamento di 861.754,93 euro per il progetto di adeguamento sismico di 5 scuole: S. Angelo a Sasso (222mila + 78mila di cofinanziamento); San Modesto 2 (175mila + 60mila); Ferrovia (305mila + 60mila); San Vito (90mila + 30mila); Pezzapiana (70mila + 24mila).



