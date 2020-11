Si ballò. Come se si ballò. Quella volta non risuonò il passaparola: «Da te si è sentito?». Non ci fu persona che non avesse avvertito quella tremenda scossa di terremoto. E visto levarsi, tra una fitta nebbia materializzatasi all'improvviso, decine di lingue di fuoco sull'indefinito orizzonte tra le colline di «frontiera» con la vicina Irpinia. Boati si rincorrevano con echi spaventosi. Scene apocalittiche, annuncio di morti e disastri. Il sisma del 23 novembre 1980, che colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale (una magnitudo di 6,9 e decimo grado dell'allora scala Mercalli), con epicentro tra le province di Avellino, Salerno e Potenza, causò 2.914 morti, 8.848 feriti e quasi 300.000 sfollati. Gli orologi dei campanili si fermarono alle 19 e 34. La terra tremò per quasi un minuto e mezzo, un'enormità. Resteranno negli occhi e orecchi dei beneventani la corsa delle auto verso direzioni improbabili, l'assalto ai telefoni pubblici (non c'erano i cellulari), lo stridore delle sirene. Edifici evacuati, piazze e strade trasformate in un triste drive in. Notti insonni negli abitacoli delle vetture. I centri in assoluto più colpiti furono Laviano in provincia di Salerno, Lioni e Sant'Angelo dei Lombardi in Irpinia (X grado della scala Mercalli). In provincia di Benevento, Arpaise e Ceppaloni raggiunsero il IX grado. Se nei paesi del cosiddetto «cratere» i soccorsi arrivarono in ritardo, per il Sannio, che in realtà ne era relativamente distante, si calcolarono giorni e giorni di attesa. L'emergenza era ancora un termine che evocava sfortuna («Proprio a noi doveva capitare?») e non risposte programmate con codici cromatici, la Protezione Civile (creata dal sottosegretario di Stato Zamberletti proprio a seguito del devastante sisma dell'80) si costruiva passo dopo passo mentre si contavano vittime e feriti, tra le macerie e le lacrime di migliaia di famiglie.

LEGGI ANCHE Vendita online, scoperti due depositi con 14mila capi di moda contraffatti a Napoli

In realtà in città un solo crollo, parziale, che riguardò lo spigolo di un edificio all'angolo di via Porta Rufina e via dei Mulini. Alla fine la provincia di Benevento contò tre vittime (una ad Apice, due a Forchia) e 32 feriti, tra cui 8 in città, 5 ad Apice, 4 a Forchia e Airola, 3 ad Arpaise e Paolisi. Nessuno dei comuni sanniti risultò nell'elenco «disastrati», per 50 di essi la diagnosi fu «gravemente danneggiati» e 28 inseriti tra quelli «danneggiati». Colpiti dagli effetti collaterali innescati dal sisma, in particolare frane e smottamenti, i territori di Guardia Sanframondi, Paupisi e Castelpoto. Questa classificazione naturalmente influì sulla concessione dei primi finanziamenti per la ripresa. Negli anni a seguire, e con l'incremento dei fondi, furono possibili opere di ricostruzione in molti altri centri, risultato anche di una sorta di gara tra le forze politiche per attestare il rispettivo e diverso potere contrattuale.



Fondi distribuiti dalla Regione ancora nel maggio del 2017 a 46 Comuni sanniti (1,2 milioni destinati alla città). Quella sera del 1980 al governo della città c'era il democristiano Nicola Di Donato che era stato appena eletto (12 novembre). Palazzo Paolo V divenne la prima centrale di coordinamento, tra le tante difficoltà logistiche e di carattere emotivo. Impatto difficile nonostante certi territori come Benevento ai terremoti erano già abituati. Un po' meno alle logiche legate a una ricostruzione perché dal 1962 (il precedente sisma che aveva interessato anche allora comuni irpini e sanniti) certe tecniche erano già state ulteriormente modificate dall'evoluzione (?) della politica. Benevento avviò anche una stagione che oggi si direbbe di resilienza. Dal dramma a soluzioni, in formato strategia, a vantaggio dei territori feriti. In città nacque una stagione di progetti oltre l'emozione. A Di Donato, nel 1982, successe come sindaco di Benevento Antonio Pietrantonio. «La prima cosa che deliberò il Consiglio comunale ricorda fu che i finanziamenti per il dopo-terremoto fossero distribuiti al 50% per opere pubbliche di risanamento e al 50% per interventi dei privati. Sarebbe stata l'unica possibilità per favorire un rinnovamento e una qualità urbanistica che sarebbe durata nel tempo». Pietrantonio convinse tutti ad accendere anche un mutuo bancario di 24 miliardi grazie al quale ristrutturare e predisporre antichi e storici palazzi in centro storico per accogliere l'auspicata Università. «Proclamata nel 1999 la gemmazione da Salerno aggiunge Pietrantonio , l'ateneo sannita nel giro di qualche mese riuscì a iniziare i corsi, mentre la più generale programmazione amministrativa portava, nonostante le cicatrici del terremoto, Benevento alla ribalta nazionale in tanti settori della vita sociale e culturale». Si consolidò e ampliò il progetto «Città spettacolo», fu istituito il Conservatorio di musica, si dialogava e si sognava insieme ad alcuni dei più illuminati urbanisti, studiosi e operatori in diversi ambiti di assoluto livello internazionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA