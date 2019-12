Solo quattro scuole cittadine su 19 non hanno superato l'esame. Tutte le altre «indagate» oltrepassano lo scoglio dei carichi verticali, in pratica quelli legati ai pilastri. Le verifiche sui vari edifici che ospitano gli Ic di Benevento non hanno dato ulteriori responsi negativi. Se così non fosse stato, il sindaco Mastella, in base alle nuove norme tecniche per le costruzioni in vigore dal 2018, sarebbe stato costretto a chiudere altri plessi. Pertanto, ci si è fermati alla «Bosco Lucarelli», alla «Silvio Pellico» dello stesso Ic che aveva sede prioritaria in via Gioberti al Rione Libertà, poi il plesso «Pacevecchia» dell'istituto «Sant'Angelo a Sasso», e «Ferrovia» del «Moscati». Oltre, naturalmente, alla palestra della «Mazzini», chiusa all'inizio del 2019. Dalle perizie effettuate, comunque, come prevedibile, è emerso che in merito alle recenti normative sismiche nessuna scuola è in regola. La costruzione degli edifici, antecedente di parecchi decenni ai criteri oggi vigenti, non poteva che fornire le risultanze negative che i professionisti incaricati dal Comune hanno certificato a conclusione delle perizie.

IL QUADRO

Ma se tutte, tranne la «Moscati» di via Nuzzolo, che ospita una media ed è stata costruita di recente, circa la vulnerabilità sismica sono accomunate da condizioni precarie, per i carichi verticali la situazione si presenta diversificata. La primaria di via Ferrovia, plesso dello stesso Ic «Moscati», è stata chiusa in quanto cozzava con le prescrizioni dei carichi verticali, obbligando le 11 classi a spostarsi nell'altra ala dell'edificio. Per l'Infanzia di via Ferrovia è stato conferito incarico di valutazione solo recentemente ma è tutto ok. La media Pascoli ha bisogno solo di essere adeguata sismicamente, mentre la Mazzini, plesso del medesimo istituto, che ospita elementari e materna, non può usufruire della palestra, locale chiuso agli inizi dell'anno, unitamente alla «Bosco Lucarelli» e alla «Silvio Pellico». L'edificio della primaria «San Filippo», invece, ha solo problemi sismici: effettuata la verifica, ha risposto positivamente ai carichi verticali. Della «Bosco Lucarelli» si è detto, va solo ricordato che gli alunni sono stati trasferiti nel nuovissimo plesso di piazzale Catullo, ma per il vecchio edificio la Regione ha stanziato circa 9 milioni. La primaria di Pezzapiana, interessata sia dalla verifica sismica che dalla rispondenza ai carichi verticali, non desta preoccupazioni, mentre a Pacevecchia i locali di primaria e infanzia sono stati chiusi di recente. La «Federico Torre», destinata a essere abbattuta e ricostruita unitamente alla «Nicola Sala», è invece in linea con i carichi verticali. Infine, sia la scuola «Epitaffio» che la «San Modesto» hanno risposto positivamente ai carichi verticali. «Pure i recenti eventi sismici dice l'assessore Pasquariello dimostrano che l'amministrazione comunale, da tempo impegnata nell'affrontare una problematica trascurata nell'ultimo decennio, ha fatto bene a considerare prioritario il problema della sicurezza delle nostre scuole».

LA RIUNIONE

Intanto, ieri, in una riunione tenuta dal sindaco Mastella con gli assessori Serluca e Pasquariello e il dirigente Perlingieri, è stato deciso di destinare il contributo erogato dalla Regione, pari a 150mila euro, alla realizzazione della scala esterna della «Torre».



