Lo sciame sismico non si arresta ma, vista la sequenza incessante delle ultime settimane, la situazione può ritenersi ormai avviata alla normalità. Innanzitutto, oggi si torna in classe, le lezioni riprenderanno regolarmente dopo la sospensione di lunedì mattina e, quella disposta dai Comuni, per la giornata di ieri, in attesa dei dovuti controlli sulle strutture. Le scosse, intanto, sono proseguite. Nella giornata di ieri le apparecchiature dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ne hanno registrato una soltanto, con epicentro ancora a San Leucio del Sannio e ipocentro a 9 chilometri di profondità. È stata la più forte della giornata, nel corso della quale ne sono state registrate altre 9, rilevate dalla strumentazione dell'osservatorio sismico «Palmieri» di Pesco Sannita che, a differenza dei sismografi dell'Ingv, rileva pure quella di magnitudo inferiore a 2. Quella avvertita da molti si è verificata alle 14,02, l'Osservatorio Sismico l'ha stimata 2.8; solo un altro movimento ha toccato quota 2, quello delle 10,54. Per il resto, oscillazione tra l'1.1 delle 2,30 e l'1.7 delle 3,03. Scosse, che in pochi hanno avvertito, con epicentro quasi tutte tra Ceppaloni e San Leucio, territori ai quali si sono affiancate alternativamente Apollosa e Montesarchio.

La Regione, intanto ha deliberato lo stanziamento di 150mila euro per venire incontro ad un'emergenza straordinaria segnalata dal Comune di Benevento. La delibera, adottata d'urgenza ieri dalla giunta regionale, «permetterà all'Ente sannita di fronteggiare il deficit funzionale e di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche. Ancora una volta la Regione Campania risponde prontamente e si schiera fattivamente al fianco dei territori e dei cittadini, primi fra tutti gli studenti campani, per continuare a garantire, in sinergia con gli Enti locali competenti, la sicurezza e l'efficienza delle nostre scuole».

In città, intanto, sono stati completati i controlli disposti dal sindaco, eseguiti sotto la supervisione del dirigente Maurizio Perlingieri: «È risaputo che i nostri edifici pubblici non sono sicuri al 100% perché l'80% di tutto il patrimonio immobiliare italiano è stato realizzato negli anni '70, quindi prima della normativa antisismica e, comunque, 50 anni fa. Sappiamo tutti che il cemento dopo mezzo secolo, come qualsiasi altro materiale, deperisce e non garantisce più i suoi benefici effetti. Ne è da dimenticare che molti immobili non sono neppure dotati del collaudo e, comunque, non rispettano le norme antisismiche oltre a non essere in regola con quelle dei carichi verticali».

I tecnici dell'ufficio tecnico comunale hanno verificato complessivamente 22 immobili, precisamente 17 edifici scolastici e 5 immobili tutti di proprietà dell'Ente. In effetti, i controlli hanno interessato l'ex Lazzaretto, l'edificio Colonnette, che è sede dxei Servizi al cittadino, il Palazzo del Reduce, Palazzo Mosti (sede del Comune) e Palazzo Paolo V. Le altre strutture sono tutte adibite a scuole. Nessuno presentava anomalìe. «A ogni modo dice l'assessore alla Protezione civile Mario Pasquariello -, l'allerta è sempre massima poiché in caso di ulteriori scosse, che ovviamente non ci auguriamo, dovremo essere preparati a qualsiasi eventualità. Il Coc è sempre vigile, così come l'associazione di Protezione civile, rappresentata da Aniello Petito. Ha già pronti 100 brandine e altrettanti sacchi a pelo qualora fossimo costretti a fronteggiare situazioni di emergenza. Nel contempo, tramite facebook e Sindaci in contatto presente sul sito dell'Ente, è possibile conoscere tutte le informazioni atte a raggiungere, eventualmente, le aree di attesa. Infine proprio oggi (ieri, ndr) ci è pervenuta notizia che la nostra istanza di finanziamento è stata recepita dalla Regione: sarà possibile aggiornare il Piano di Protezione civile grazie ad 80mila euro che abbiamo intercettato».

