Giovedì 18 Aprile 2019, 08:35

Si è deciso a tornare a casa nel tardo pomeriggio di ieri Ernesto Colabello, l'ingegnere 73enne di Morcone (Benevento) che si era incatenato in auto, in un'area di parcheggio fino al 2017 di sua proprietà, all'indomani della seduta del consiglio comunale per la discussione sulla determinazione e sulla corretta applicazione del canone enfiteutico. «Il motivo di questo gesto dichiara Colabello - è legato esclusivamente alla condotta, a mio avviso poco democratica, del sindaco che, nel corso dell'incontro di ieri, mi ha zittito e non ha voluto darmi la parola. Dopo Pasqua avvierò una raccolta firme per la rimozione di Ciarlo».