BENEVENTO - Paura a Pontelandolfo, s’incendia un camion, che trasportava la pasta La Molisana, finito contro il guardrail. Ieri pomeriggio a Pontelandolfo, sulla statale 87 Campobasso-Benevento, si è temuto il peggio quando l’autista di un tir proveniente dal Molise in direzione Benevento, dopo aver superato lo svincolo di Pontelandolfo, in leggera salita, si è trovato a fronteggiare una manovra di emergenza non riuscendo a evitare l’impatto con le barriere di protezione. Potrebbe essere stato lo scoppio di uno dei pneumatici ad aver provocato lo sbandamento di un autotreno che ha poi colpito un muretto e il guardrail e si è subito incendiato.

Le fiamme e il fumo nero si sono sviluppate in pochi istanti ehanno avvolto la cabina di guida. Per fortuna l'autista è riuscito a scendere in tempo dal mezzo pesante e ad allontanarsi anche per segnalare il pericolo agli automobilisti in transito. Ultimo aggiornamento: 23:39