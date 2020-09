Muore travolto dal tir dove si nascondeva, è giallo

BENEVENTO - Finisce in tragedia il viaggio della speranza di un clandestino. A Paduli al km 13 della 90 bis, direzione Buonalbergo, è stato trovato il corpo di un uomo, per ora senza generalità, probabilmente di origini nord africane, morto perché travolto dalle ruote di un autoarticolato. L'uomo, come si desume dalle immagini di videosorveglianza dell'azienda che produce sigari, era probabilmente aggrappato al camion, tra il timone del rimorchio e il rimorchio stesso dall'autoarticolato proveniente da Brindisi. Al vaglio dei carabinieri della stazione di Paduli le immagini delle telecamere dell'azienda padulese. I carabinieri stanno interrogando anche l'autista del camion, un dipende bulgaro di una ditta straniera. © RIPRODUZIONE RISERVATA