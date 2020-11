Tir con clandestini sulla Telesina, arrestato il camionista

BENEVENTO - È stato arrestato e portato nel carcere di contrada Capodimonte il camionista, di nazionalità bulgara, che era alla guida del tir bloccato sulla Telesina, in contrada Olivola, venerdì pomeriggio con otto migranti a bordo. L’uomo, Vasil Pirinov, di 64 anni, è accusato di traffico di esseri umani, mentre gli otto migranti sono stati denunciati a piede libero per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Una volta interrogati dai carabinieri della compagnia di Benevento, che hanno condotto le indagini, hanno ammesso di aver versato somme di denaro a componenti di un’organizzazione criminale dedita, appunto, al traffico di migranti con base in Grecia. In particolare, avrebbero versato somme che si aggirano tra i duemila e i quattromila euro. Il camionista sarà sentito domani mattina dal gip, Maria Di Carlo, chiamata a convalidare l’arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA