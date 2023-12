Tocco Claudio, appalti truccati: annullati gli arresti per il sindaco Caporaso

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il sindaco di Tocco Claudio Gennaro Caporaso, 47 anni e di arresto in carcere per l'imprenditore Nicola Panella, 59 anni, di Montesarchio, coinvolti nell'inchiesta sui presunti appalti truccati al comune di Tocco Caudio.

Il giudice - che ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Angelo Leone, Marianna Febbraro e Roberto Prozzo - ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria per tutti i capi d'imputazione contestati.

Le misure cautelari - i domiciliari per il sindaco e il carcere per l'imprenditore - vennero notificate lo scorso 22 novembre nell'ambito di una indagine della Procura di Napoli su gare e appalti truccati anche per l'affidamento del servizio di accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati.