Intossicate dal tonno al ristorante, 12 persone finiscono in ospedale a Benevento

Dimesse ieri mattina le 12 persone di San Marco dei Cavoti, appartenenti a uno stesso nucleo familiare, ricoverate al pronto soccorso del Rummo di Benevento nella tarda serata di mercoledì. La paura è stata tanta per i malori avvertiti dopo una cena consumata in un ristorante nel Fortore, da quanto si apprende in paese. Con molta probabilità, la famiglia si era riunita per festeggiare una ricorrenza a cui avevano partecipato anche persone anziane.

Tutti e dodici hanno accusato disturbi e dolori riconducibili a un’intossicazione alimentare, tanto da far scattare l’allarme e far maturare la decisione di raggiungere l’ospedale. Nell’immediato, i malcapitati si sono organizzati e hanno coinvolto amici e parenti per essere accompagnati in pronto soccorso. I sanitari del Rummo si sono trovati a dover soccorrere 12 persone che mostravano una sintomatologia abbastanza severa e comune a tutti.