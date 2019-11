Lunedì e martedì prossimo il plesso Papa Orsini dell'istituto comprensivo Pascoli di Benevento resterà chiuso per consentire al personale della Asl di procedere ad un intervento straordinario di derattizzazione. Lo ha disposto il sindaco, Clemente Mastella, con ordinanza. La ragione del provvedimento: l'avvistamento di topi all'interno dei locali che ospitano la scuole per l'infanzia. Si tratta del terzo caso in poche settimane.

Ultimo aggiornamento: 17:50

