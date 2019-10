Escrementi di topi ritrovati nella scuola 'Papa Orsini' situata in contrada Epitaffio. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha disposto, con ordinanza, la chiusura del plesso per consentire un intervento di derattizzazione da parte della Asl. Le lezioni riprenderanno il 4 novembre. Solo due giorni fa, il primo cittadino aveva disposto, per lo stesso motivo, un identico provvedimento per l'istituto 'Sant'Angelo a Sasso'. © RIPRODUZIONE RISERVATA