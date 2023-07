Torna l'appuntamento con Vinalia a Guardia Sanframondi

Torna anche quest'anno, dal 4 al 10 agosto, l'appuntamento con Vinalia, la rassegna enogastromica e culturale di Guardia Sanframondi che mette in vetrina il mondo del vino e delle eccellenze locali. Il tema scelto per la trentesima edizione è 'Il tempo è un'illusione', una frase di Albert Einstein che la con la teoria della relatività ha svelato che la soggettività del tempo è realtà.



“La fatica, la disillusione, l’amarezza, però – assicurano i resistenti organizzatori - non sono un’illusione e per mille passioni e mille ragioni, non può mancare in questi tempi di pensiero triste una ventata di allegria, alleata formidabile di un evento che negli anni si è saputo costruire un’onesta reputazione che travalica anche i confini regionali e quindi ha tanti amici”. Con il trentennale arriva anche un riconoscimento per la rassegna che è stata qualificata come evento di interesse regionale da parte della giunta della Regione Campania.



E' previsto il progetto 'educazione al vino', l'incontro degli enoturisti con le cantine aderenti a Vinalia, lungo il percorso del gusto che si inerpica nelle stradine del centro antico fino alla postazione del Sannio Consorzio Tutela Vini, a palazzo Marotta-Romano.

Nel piazzale d’armi del castello medievale sarà ospitato lo show cooking che coinvolgerà sia chef giovani che blasonati. Significativi anche gli appuntamenti culturali, tra cui spicca quello curato dal critico letterario Giuseppe Colangelo, dedicato a Rocco Scotellaro da Tricarico.