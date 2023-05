Torna il camper della prevenzione per le Domeniche della Salute

Doppio appuntamento dedicato alla salute. Tornano le Domeniche della Salute, vicino ai giardini della Prefettura, lungo Corso Garibaldi a Benevento, organizzate dal Rotary Club di Benevento, quest'anno presieduto dalla professoressa Rossella Del Prete.

L'evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche.

Sabato 13 maggio, dalle 9 alle 12, a Benevento, presso la Farmacia Hermanos in via Cocchia verranno effettuate gratuitamente visite dermatologiche specialistiche a cura della dermatologa referente del Rotary Club, Antonia Galluccio e dal dirigente medico dermatologo dell’Ospedale San Pio oltre che socio del Lions Club Benevento Host, Giovanni Sarracco.

Domenica 14 maggio, dalle 10 alle 13, come sempre, nei pressi del Palazzo di Governo, il Rotary Club cittadino, terrà la sua consueta “Domenica della Salute”, questa volta dedicata all’allattamento materno con altri due medici rotariani volontari: Maria Gabriella De Luca, dirigente medico del reparto di neonatologia dell’Ospedale Cardarelli di Napoli e Antonella Casani, medico pediatra di libera scelta e consultoriale Asl Benevento.