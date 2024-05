Segnali di primavera non solo climatica ma anche demografica nel Sannio. È qui la locomotiva di una Campania dove riprendono le nascite. La fotografia dell’Istat scattata a febbraio mostra l’incremento percentuale più significativo nel Mezzogiorno, entrando nella top ten nazionale. Grazie all’ulteriore impulso dei nuovi residenti ci sono 30 Comuni su 78 in cui la popolazione aumenta. Certo, la popolazione nel complesso continua a calare, trascinata dal dato negativo fatto registrare nel capoluogo, ma i segni dell’inversione di tendenza ci sono.

Nella seconda parte del 2023 era stato inverno demografico pressoché costante in provincia, con un confronto sempre in negativo rispetto all’anno precedente. A fine dicembre di cicogne se ne erano contate 1.684, oltre 100 in meno rispetto al dato del 2022 (che si era invece attestato a quota 1.792), numero pericolosamente vicino al minimo storico fatto registrare nel 2021 (1.672). Proprio il mese di dicembre aveva fatto registrare peraltro qualche segno di ripresa, che quest’anno dopo la pausa di gennaio ha trovato conferma a febbraio, quando i nuovi nati sono stati 135 contro i 128 dello stesso periodo del 2023. Un piccolo scarto positivo, che però vale oro poiché si tratta del miglior incremento percentuale (+5,4%) fatto registrare nel Mezzogiorno, e che entra nella top ten nazionale subito dopo le performace di Savona, Imperia, Belluno, Pordenone, Trieste, La Spezia, Verona e Bolzano. Le nascite di febbraio fanno registrare un segno positivo in quasi tutta la Campania: Napoli (1.819 cicogne rispetto alle 1.742 del 2023) è al +4,4%, Avellino (190 rispetto a 186) al +2,1% e Caserta (529 rispetto a 523) all’1,1%. Segno negativo, invece, in provincia di Salerno, dove le nascite sono calate da 588 a 582, -1%. Negativo è anche il dato nazionale, che ha visto 28.457 nascite contro le 28.790 dello stesso periodo nel 2023.

Ma quali sono i Comuni più visitati dalla cicogna a febbraio? Al primo posto c’è naturalmente il capoluogo con 24 nuovi nati, peraltro in diminuzione rispetto ai 37 nati di febbraio 2023. Nella città dell’Arco scende anche la popolazione complessiva: a febbraio i residenti sono 55.942. Secondo posto nella classifica dei nuovi nati per Montesarchio: qui tra fiocchi rosa e azzurri hanno fatto festa 12 famiglie, 2 in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Raddoppia Paduli, dove i nati passano da 3 a 6 e va ancora meglio a San Giorgio del Sannio, dove i nati sono passati da 2 a 5. A quota 4 ci sono poi Forchia (primo in provincia per tasso di natalità), Bucciano e Telese Terme. Tre cicogne ad Apice, Ceppaloni, Cautano, Circello, Santa Croce del Sannio e San Lorenzello. I numeri delle nascite trascinano anche il dato sulla popolazione: ci sono 30 Comuni in cui la popolazione aumenta grazie anche ai nuovi residenti. Al primo posto c’è Moiano, che con 12 abitanti in più risale sopra quota 4.000. Segue Pietrelcina con 11 abitanti in più (quota 3.000 non lontana) mentre Bonea e Campoli del Monte Taburno contano 10 abitanti in più. Gli altri Comuni che fanno registrare numeri in aumento sono Apice, Castelvenere, Guardia Sanframondi, Ceppaloni, Airola, Cerreto Sannita, Fragneto Monforte, Paduli, Dugenta, Arpaise, Cautano, Castelpagano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Forchia, Fragneto l'Abate, Circello, Santa Croce del Sannio, San Bartolomeo in Galdo, Baselice, Casalduni, Torrecuso, Foiano di Val Fortore, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni e Paolisi.