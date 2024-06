«Ci sarà qualche disagio, ma non vengano travisati i fatti». L’amministrazione comunale replica al gruppo di docenti della scuola «Torre» che giovedì ha contestato duramente il trasferimento in 3 sedi dal prossimo anno di oltre 500 studenti e degli insegnanti. Diaspora resa necessaria dall’imminente avvio dei lavori per la ricostruzione del plesso delle medie realizzato negli anni ‘60, e della vicina scuola elementare «Sala», che rinasceranno dal 2026 in unico edificio grazie al maxiprogetto finanziato con 17 milioni del Pnrr. Intuibili i disagi, in primis il frazionamento del corpo docente che dovrà farsi in tre, tra Pacevecchia, Capodimonte e via Camerario, per coprire tutte le classi. Ma l’assessore Mario Pasquariello difende le ragioni della scelta: «Il comunicato di un gruppo di docenti è scritto mostrando scarsa conoscenza dei fatti o, il che sarebbe disdicevole, travisando gli stessi. Il finanziamento consentirà la ricostruzione (nascerà un vero e proprio campus scolastico adeguato ai moderni standard di sicurezza e di insegnamento) di due importanti scuole che, altrimenti, di qui a qualche anno, sulla base degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica, avrebbero dovute essere chiuse. Da subito l’amministrazione si è posta il problema della dislocazione della popolazione scolastica, e lo ha fatto interloquendo in maniera costante con la dirigenza scolastica. Nella evidente impossibilità di reperire un edificio che fosse idoneo ad ospitare l’intera popolazione scolastica, si è addivenuti, non senza fatica, a una soluzione che contemperasse la possibilità di utilizzare altri edifici idonei e pronti all’uso». Il delegato ai Lavori pubblici poi conferma che gli alunni della «Nicola Sala» resteranno nella sede attuale anche il prossimo anno mentre quelli della “Federico Torre” dovranno dividersi tra Pacevecchia, Capodimonte e centro storico, e conclude: «Edifici ristrutturati e perfettamente idonei, che in questi anni hanno ospitato la popolazione scolastica di altri istituti che ringrazio per aver affrontato l’inevitabile disagio con abnegazione e spirito di collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune e imprescindibile: avere edifici scolastici sicuri e funzionali. Altro che atteggiamento irrispettoso della cultura e delle istituzioni scolastiche!».

GLI INSEGNANTI

Nella nota, dal canto loro, i docenti avevano segnalato lo scenario cui si andrà incontro da settembre: «Dovremo distribuire le nostre 18 ore settimanali mattutine in 2, in 6, in 9, e qualcuno anche in 18 classi. Soltanto pensare di poter distribuire un orario settimanale in maniera che tutti gli insegnanti siano presenti in orario nelle varie classi ci sembra fantascienza». E il dirigente Edoardo Citarelli sul punto rileva: «Senza entrare nel merito delle scelte fatte, è evidente che l’articolazione in ben tre sedi determinerà la lesione dei diritti contrattuali degli insegnanti, con prevedibile contenzioso. Questo perché esploderanno le ore-buco, che da contratto vanno indennizzate. E in mancanza, i docenti potranno far valere legittimamente le proprie ragioni». Sul piano operativo, i lavori dovrebbero iniziare a fine mese. Prima dovrà concludersi la fase dei traslochi che, stando alle comunicazioni informali ricevute dalla scuola, inizieranno il 22 giugno dalle prime classi che andranno a Pacevecchia, per proseguire con le seconde destinate a Capodimonte e le terze a via Camerario. Gli esami, dunque, dovrebbero svolgersi regolarmente nell’edificio della Torre.

L’OPPOSIZIONE

Sul tema torna all’attacco l’opposizione con Giovanna Megna: «Fin dall’inizio abbiamo chiesto un piano che potesse garantire la serenità delle famiglie e del personale docente. Siamo stati tacciati di polemica strumentale, ci fu risposto che si sarebbe fatto “a tempo debito”. Gli interventi sono doverosi, ma devono accompagnarsi a un’adeguata pianificazione che non sacrifichi, ancora e sempre, la continuità didattica. Se ci fossimo mossi davvero per tempo, avremmo potuto valutare soluzioni più comode, come la struttura del suor Orsola Mezzini, o partecipare al bando del ministero per contributi alla locazione o al noleggio di strutture provvisorie».