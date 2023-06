Torrecuso, accolta la proposta di Mercurio: «Sì alla rete anti-discriminazioni»

È stata approvata, nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Torrecuso, la proposta avanzata dal consigliere comunale di opposizione Andrea Mercurio per aderire alla rete Ready, impegnata a prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e di genere. «Ready – spiega Mercurio – è la rete italiana delle Regioni, Province ed enti locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e di genere. La rete nasce a Torino nel 2006, per offrire alle pubbliche amministrazioni, uno spazio di condivisione e interscambio di buone prassi, finalizzate alla tutela dei diritti umani delle persone Lgbt e alla promozione di una cultura del rispetto delle differenze».

«Dopo il voto favorevole espresso nell’ultimo Consiglio comunale, il Comune avrà sessanta giorni di tempo per sottoscrivere la Carta d’intenti e prendere parte alla Rete. Il nostro paese non registra particolari casi di discriminazione - aggiunge il consigliere - ma nonostante questo, risulta necessario attuare politiche di prevenzione, informazione e sensibilizzazione verso questi temi, che risultano prioritari nell’agenda politica europea.

Le fasce più giovani sono sicuramente quelle più esposte al rischio, per questo risulteranno fondamentali anche azioni all’interno dell’istituto scolastico».

Per Mercurio, infine, «aderire alla rete significa diventare un comune arcobaleno, termine utilizzato per indicare quei comuni inclusivi verso la comunità Lgbt. La Campania registra pochissimi Comuni all’interno della rete, addirittura uno soltanto in provincia. Anche per questo, la partecipazione alla rete assume una valenza ancora maggiore, dando a Torrecuso un’immagine sempre più a colori».