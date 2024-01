Prima qualche parola di troppo, poi l'aggressione fisica. Nel Sannio è andato in scena l'ennesimo episodio di lite familiare, protagonisti due ex coniugi del beneventano, e ad avere la peggio, è stata una donna di 45 anni che è stata trasportata in ospedale per aver riportato diverse contusioni. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. È accaduto domenica sera, a Torrecuso, nei pressi della contrada Torrepalazzo. La 45enne era in compagnia di sua sorella, a bordo di una Polo, quando l'ex marito C.C. un 47enne già noto alle forze dell'ordine una volta notata la presenza della donna nell'auto probabilmente diretta a casa di una delle due, ha cercato di bloccare la vettura per tentare di avere un confronto con la sua ex. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe piazzato davanti alla vettura non permettendo così alle due donne di procedere, a quel punto tra i due ex coniugi è nata un'accesa discussione, e presto la situazione è degenerata: il 47enne avrebbe forato le due ruote della macchina e, successivamente, è scattato un violento scontro.

L'uomo ha aggredito la donna anche fisicamente tanto da rendere necessario l'intervento dei sanitari. La 45enne, anche lei già nota alle forze dell'ordine, è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale «San Pio» di Benevento per le prime cure del caso ma le sue condizioni sin da subito non sono apparse gravi: ha riportato alcune ferite e, dopo essere stata medicata dal personale medico, è stata subito dimessa dal nosocomio sannita. Nel frattempo, sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. I carabinieri della stazione di Paupisi domenica sera si sono recati sul posto, e dopo aver ascoltato le testimonianze ed effettuato i rilievi del caso hanno avviato le indagini. Per fare luce sulla vicenda i militari dell'arma hanno ascoltato a lungo la donna aggredita, infatti ieri l'ex moglie del 47enne ha trascorso diverse ore presso la caserma dei carabinieri di Paupisi per raccontare la sua versione dei fatti agli inquirenti.

Purtroppo, quello di domenica sera non è il primo caso di violenza familiare registrato e denunciato sul territorio sannita in questa prima decade del nuovo anno. Infatti, pochi giorni fa un 50enne di Guardia Sanframondi è stato sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex moglie. Una misura a quanto pare necessaria, applicata dal Gip, per minacce gravi nei confronti della donna che tra l'altro viveva ancora con l'uomo. A denunciare i comportamenti violenti del padre è stato il figlio della coppia.