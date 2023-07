«Il semaforo provvisorio non sarà tolto e rimarrà il senso unico alternato. I motivi? Ci sono problemi di monitoraggio e potrebbero verificarsi nelle prossime settimane bombe d'acqua». Così il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella dopo l'incontro in prefettura, con tutti gli enti competenti, per decidere l'eventuale riapertura integrale nel tratto della statale 87, nei pressi di località «Zingara Morta», al chilometro 82,4. Lo stesso Iannella aveva richiesto l'incontro al fine di ridurre i disagi agli automobilisti e in considerazione dell'attuale situazione di stabilità dell'area dove insiste un consistente movimento franoso dal 2013.

L'area è interessata da un consistente movimento ed ha seri problemi di carattere geologico, che negli anni passati con movimenti lenti trascinava il fango a ridosso della strada. Brutta notizia per gli automobilisti, che speravano nella riapertura integrale della carreggiata agli inizi di agosto, come avvenuto lo scorso anno. Ma i disagi sono aumentati anche per i lavori di manutenzione in corso sul viadotto situato in corrispondenza del chilometro 99,42 presso lo svincolo di Morcone, con la necessaria attivazione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. All'approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 20 chilometri orari e il divieto di sorpasso. L'intervento riguarda l'esecuzione di lavorazioni che interessano anche la parte inferiore dell'infrastruttura. La statale 87 è un'arteria di collegamento importante poiché collega Benevento con Campobasso, la Campania con il Molise, ed è molto trafficata poiché utilizzata dagli automobilisti di Fragneto Monforte, Fragneto l'Abate, Campolattaro, Casalduni, Pontelandolfo, Morcone, Santa Croce del Sannio e Sassinoro.