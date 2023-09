Ormai non siamo più abituati a guardare una cartina stradale e nemmeno a renderci conto a vista di dove andiamo. Ci fidiamo ciecamente del navigatore satellitare che ci «guida» e decide per noi il percorso «migliore». Ma, finora, con buona pace dell’intelligenza artificiale, nessun uso della tecnologia è infallibile se si scollega il cervello umano. Riguardo Google Maps bisogna considerare che il navigatore non fa distinzioni sulle dimensioni del mezzo.

Per il signor Google Map una macchinina per 16enni è la stessa cosa di un tir con rimorchio. Così, ieri mattina, il conducente di un mastodontico tir si è letteralmente incastrato in via Paolo VI, una stradina con una discreta pendenza, dove pure un’utilitaria fa fatica a procedere.

Sono dovuti intervenire i vigili urbani di Benevento per coordinare le laboriose operazioni di alleggerimento del carico e spostamento del mezzo. Strada bloccata per un paio d’ore con notevoli disagi per i residenti.