Traffico in tilt per la rimozione dei basoli in via dei Mulini

Code e disagi per i lavori partiti da questa mattina in via dei Mulini.

Le operazioni per la rimozione dei basoli, che successivamente verranno utilizzati per la pavimentazione dell'area circostante l'Arco di Traiano, andranno avanti anche nei prossimi giorni.

I lavori rientrano nel progetto Pics che ha come obiettivo la valorizzazione e la riqualificazione della zone in cui si trova il monumento cittadino.

Alla ripaertura dell'arteria stradale, via dei Mulini sarà coperta da un manto di asfalto.