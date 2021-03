Tragedia sul «Vallone», verifiche sul fuoristrada. Identificati altri giovani

Erano tre i fuoristrada lungo il percorso che da San Leucio del Sannio porta in via Paolo VI, in contrada San Vito, alla periferia del capoluogo, dove uno dei veicoli si è ribaltato causando la morte di Laura Leone, ventiduenne studentessa universitaria di Arpaise. La polizia municipale, guidata dal comandate Fioravante Bosco, con il capitano Franco Casale ha ricostruito le varie fasi che hanno preceduto il tragico incidente, avvenuto sabato sera.

Tre auto con nove persone a bordo (sette uomini e due donne) sono partite, nel tardo pomeriggio di sabato, da San Leucio del Sannio. I tre fuoristrada, una Nissan Patrol, una Suzuki e una Jeep Sketch, hanno imboccato un tracciato in terra battuta con la presenza di alcuni dislivelli. I tre veicoli hanno affrontato la zona denominata «Vallone» dove scorre anche un torrente, che hanno attraversato. A questo punto, a quanto pare, la Jeep Sketch avrebbe avuto un guasto che ha convinto i nove giovani a tornare indietro. La Jeep danneggiata, seguita dalla Suzuki, si sarebbe avvantaggiata rispetto alla Nissan Patrol nel percorso a ritroso in terra battuta e poi lungo quello in via Paolo VI. A quel punto, la Nissan avrebbe sbandato finendo nella scarpata.



L'auto è di proprietà di E.L, 25 anni, di San Giovanni di Ceppaloni ma, al momento dell'incidente, alla guida c'era F.I. 26 anni, di San Leucio del Sannio. Sarà quest'ultimo a ricevere, come atto dovuto, un avviso di garanzia con l'ipotesi di omicidio colposo per porlo in condizione di nominare un perito di fiducia per assistere all'autopsia che il magistrato, il sostituto procuratore Marilia Capitanio, ha fissato per venerdì prossimo affidandola al medico legale, Umberto De Gennaro. Il giovane che era alla guida dell'auto, sottoposto al test dell'etilometro, è risultato negativo e, pertanto, era in perfette condizioni. È probabile che il magistrato nomini anche un perito per verificare le condizioni in cui era la Nissan e verificare che non siano state apportate modifiche per potenziarne le prestazioni. Attualmente le condizioni dei tre feriti, tutti ricoverati presso l'ospedale San Pio, sono stazionarie. E.L. ha subito fratture al bacino, mentre F.I. è stato sottoposto a un intervento ricostruttivo al viso. Il terzo giovane presente in auto, S.D.L., anch'egli di San Leucio del Sannio, ha riportato solo delle escoriazioni ed è stato sottoposto a una serie di accertamenti.



