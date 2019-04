Martedì 16 Aprile 2019, 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cittadino romeno di 41 anni, residente in provincia di Caserta, è stato denunciato questa mattina dai carabinieri di Cerreto Sannita per il reato di gestione illecita di rifiuti. I militari hanno riscontrato che all'interno del cassone del furgone trasportava 250 kg di rifiuti ferrosi senza autorizzazione e dei quali non ha saputo indicare la provenienza. Il mezzo è stato sequestrato, mentre per l'uomo oltre alla denuncia è stato richiesto il foglio di via obbligatorio.