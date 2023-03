«Dobbiamo dare un segnale chiaro alla politica beneventana, evidenziando difficoltà risapute nello sviluppo dei servizi di trasporto, su gomma e su ferro». Cosimo Pagliuca, segretario Uil trasporti IrpiniaSannio chiede sforzi maggiori alle istituzioni per evitare l'isolamento del Sannio e di Benevento, sottolineando come queste difficoltà si ripercuotano «sulla qualità del servizio offerto e quindi sulla qualità della vita dei cittadini tutti».



Da piazza Castello, durante la manifestazione «Parità in tour» promosso dalla sigla sindacale, Pagliuca lancia l'allarme. «Da anni abbiamo difficoltà nel raggiungere sia le zone costiere che Napoli. Il Sannio, dal punto di vista del trasporto, è stato messo da parte. In città la storia la conoscono tutti. Abbiamo la linea ferroviaria Valle Caudina chiusa da tempo e ogni tanto qualche buon politico si fa pubblicità sulla riapertura spiega il sindacalista -. Per il servizio su gomma, se non fosse per l'Air, saremmo completamente bloccati e isolati. Speriamo che nel futuro ci siano più collegamenti».

Un aspetto rimarcato con incisività dal sindaco Clemente Mastella ieri mattina durante la sua visita al camper parcheggiato in centro storico dalla Uil trasporti, per dire basta alla disparità di genere. «Abbiamo ancora enormi difficoltà per il trasporto su gomma ammette il primo cittadino amplificati dalla mancata sentenza del Consiglio di Stato che ancora non decide su due lotti della TeleseCaianello. Speriamo che in questo l'Anas intervenga in maniera prioritaria per le nostre esigenze. Ma fino ad allora prosegue Mastella siamo in ritardo sul piano trasporti su gomma».

Discorso diverso, e che fa ben sperare per il futuro, per quanto riguarda invece la rete ferroviaria: 150 mila viaggiatori in un anno da e per Benevento, solo tramite il servizio offerto da Italo, sono numeri che evidenziano non solo l'attrattività della città delle Streghe, ma anche l'uscita almeno parziale dall'isolamento del capoluogo. E dal prossimo giugno Trenitalia attiverà un nuovo collegamento sulla tratta BeneventoRoma con una nuova coppia di Frecce. «È un risultato che risponde alle tante sollecitazioni giunte dai pendolari, in particolare dal territorio sannita e che è frutto dell'importante e continuo dialogo in corso con Trenitalia, dimostratasi sensibile al ragionamento» conclude Mastella.

Ieri il camper Uil Campania ha fatto tappa a piazza Castello, per promuovere l'iniziativa «Parità in tour», nata con l'obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione sui luoghi di lavoro nel mondo dei trasporti, e di proporre le iniziative necessarie per definire le politiche sindacali affinché queste siano sempre declinate in un'ottica di valorizzazione e tutela di tutte le diversità.

«Le donne incontrano tante difficoltà in ogni aspetto. Noi siamo per le pari opportunità per le donne che devono averle nella vita sociale, non solo nel lavoro. Generazionale, esiste una differenza tra il giovane assunto e quello che ha più esperienza. Una differenza che va colmata. Infine, anche dal punto di vista territoriale, ci sono differenze anche in questo caso e bisogna impegnarsi. Giriamo per le piazze per incontrare tutti» spiega il segretario generale regionale Antonio Aiello. L'incontro ha coinvolto non solo i lavoratori del settore, ma anche i giovani beneventani che hanno voluto prendere parte alla manifestazione. «Sono venute fuori delle testimonianze importanti. Coordinare il tempo lavoro famiglia è il grande problema dice Rachele Pagano, responsabile del coordinamento Pari opportunità Uil trasporti -. Non c'è sostegno, il ruolo genitoriale del papà è lontano. Purtroppo, poi, per fare carriera non c'è ancora equità, anche a parità di curriculum e la donna fa sempre più fatica. Esiste anche un problema di linguaggio di genere, c'è ancora chi si stupisce che una donna possa guidare l'autobus e un uomo possa controllare i biglietti».

Il segretario Pagliuca si sofferma sulle problematiche in città, tra cui anche la necessità di garantire la sicurezza di chi assicura il servizio di trasporto. «Spesso abbiamo richiesto alla Prefettura un potenziamento del servizio d'ordine per lavorare più tranquilli». Il viaggio del camper Uil proseguirà oggi a Salerno. L'evento conclusivo è previsto per domani a Napoli.