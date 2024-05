Arriva Air, Trotta al capolinea. Dopo sette anni, la società romana in città dal 2017 si accinge a passare il testimone del trasporto pubblico locale al vettore di proprietà della Regione. L’Acamir ha effettuato nelle scorse ore l’aggiudicazione dei servizi minimi dei lotti 2 (Sannio-Irpinia) e 3 (Caserta e provincia), andati entrambi ad Air Campania. Termina così la lunghissima gestazione della procedura di gara avviata dall’agenzia di Palazzo Santa Lucia nel 2018. «L’aggiudicazione - ha dichiarato Anthony Acconcia, amministratore unico e direttore di Air Campania - pone le basi per un miglioramento continuo dei servizi offerti. Ora l’impegno è quello di continuare a garantire un trasporto pubblico efficiente, sicuro e sostenibile, in linea con le esigenze di una mobilità sempre più moderna».

LE RICADUTE

In provincia di Benevento, oltre agli 81 dipendenti oggi in organico presso Trotta, Air rileverà in blocco il personale dipendente e le linee delle 16 società concessionarie di linee di trasporto extraurbano. Nel capoluogo, la partecipata regionale prenderà in carico anche i circa 30 bus in servizio in città, e riceverà in comodato gratuito dal Comune il deposito - quartier generale di via Santa Colomba. Un passaggio di cantiere previsto per legge, ma che richiederà qualche mese. Bisogna infatti procedere al perfezionamento dell’affidamento con la stipula del contratto, che verosimilmente dovrà attendere la decorrenza dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi da parte dell’unico concorrente in gara nel lotto sannita-irpino, ovvero la casertana Riccitelli. Si stima che l’avvio operativo di Air possa avvenire in autunno. Fino a quel momento, Trotta dovrà assicurare i servizi alle stesse condizioni attuali. L’assessore comunale ai Trasporti Luigi Ambrosone traccia un quadro molto positivo della gestione settennale dell’operatore capitolino: «Con l’affidamento ad Air Campania, società interamente della Regione, il trasporto pubblico locale della nostra città torna in mano pubblica. Ma la collaborazione con il privato è stata assolutamente virtuosa. Nel 2017, l’amministrazione Mastella, appena insediata, trovò la municipalizzata Amts sommersa dai debiti e fallita, con 93 lavoratori senza stipendi sul punto di finire in strada. La partnership con Trotta ci ha consentito di scongiurare un destino che appariva segnato, garantendo non soltanto la continuità lavorativa ma anche l’inquadramento retributivo dei dipendenti che non hanno perso un centesimo. Praticamente, un miracolo di sana amministrazione. Abbiamo migliorato il servizio rinnovando per la gran parte il parco mezzi che oggi conta 13 autobus nuovi a ridotte emissioni inquinanti. Abbiamo inoltre richiesto alla Regione l’incremento dei servizi autorizzati, con la concessione di ulteriori 400mila chilometri da destinare ai collegamenti scolastici. Ora - aggiunge Ambrosone - vigileremo sul rispetto delle condizioni fissate dal bando, ma non abbiamo motivo di dubitare che un’azienda seria e solida come Air attuerà quanto previsto. Ho già avuto una interlocuzione con il manager Acconcia. Tutti i dipendenti di Trotta in servizio in città saranno assunti, compresi gli addetti alla gestione dei parcheggi. In più, il Comune potrebbe anche ottenere un risparmio sui corrispettivi annui sulla base dell’offerta di gara».

I NODI

Sul tavolo, però, c’è ancora lo stato di agitazione dei lavoratori con minaccia di sciopero per alcune rivendicazioni retributive nei confronti di Trotta: «Mercoledì ci sarà un nuovo tavolo con l’azienda - anticipa Ambrosone - Sono fiducioso, ritengo che prevarrà la ragionevolezza da ambo le parti. L’azienda non ha negato le spettanze ma ha chiesto una dilazione. I sindacati propongono tempi più ristretti, cercheremo di trovare una sintesi. Ma credo che uno sciopero sarebbe del tutto sproporzionato e difficile da giustificare».