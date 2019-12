È in atto un piano della polizia stradale di Benevento per controllare i trasporti di animali vivi verso i mattatoi della zona. Oltre al rispetto della normativa sul trasporto, gli agenti stanno verificando la provenienza e la tracciabilità dei capi di bestiame.

Per l'operazione, i poliziotti si stanno avvalendo della collaborazione dei tecnici del Servizio veterinario dell'Asl di Benevento e quelli dell'Uvac, ufficio specializzato in accertamenti sui trasporti internazionali di animali vivi. Tre i casi in cui si è dovuto procedere a comminare delleperché gli animali venivano trasportati inrispetto a quelli prescritti.

