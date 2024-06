Undici nuove linee (più 14 derivate) e 8 bus in più, per un incremento di 487mila chilometri. Sono i numeri del piano di potenziamento dei trasporti scolastici approvato ieri dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore Luigi Ambrosone. Esigenza che si farà particolarmente avvertita dagli studenti cittadini o provenienti dalla provincia a partire da settembre, quando gli alunni dovranno fare i conti con il trasferimento del terminal bus di via Pertini in via Rivellini (Santa Colomba), e la conseguente creazione di punti fermata in via Mustilli-Rotonda delle Scienze e in via Diacono (Stazione centrale). Il documento sarà adesso trasmesso in Regione per il finanziamento, la cui disponibilità è stata già anticipata nelle scorse settimane in sede di Comitato per il trasporto pubblico e nel corso di interlocuzioni con il delegato regionale Cascone.

I CONTENUTI

«Abbiamo registrato - affermano il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Trasporti Ambrosone - che il servizio presenta carenze nelle fasce orarie 10 - 13 e 15 - 18, particolarmente funzionali tanto alle esigenze degli studenti universitari che frequentano i poli accademici, quanto agli allievi che partecipano ai corsi sportivi, ludici, formativi e specialistici organizzati nel pomeriggio. Abbiamo esaminato l’impatto del prossimo spostamento del terminal extra-urbano, e richiesto un maggior fabbisogno di 480mila chilometri annui. Siamo fiduciosi che la Regione supporti questa proposta di rafforzamento del servizio di trasporto pubblico». «Si offrirà - aggiunge Ambrosone - un servizio di mobilità urbana per gli studenti anche in quelle periferie dove il servizio è attualmente inesistente come Ponte Valentino, Olivola, Acquafredda. Si è tenuto conto pure dei quartieri della città privi nel pomeriggio di un servizio tpl scolastico come il Triggio e la Pietà, o del tutto privi come Santa Clementina. La proposta si compone di un potenziamento non solo nel periodo scolastico in senso stretto, ma anche di una offerta negli intervalli temporali dal 1 al 12 settembre e dal 10 giugno al 31 luglio, per consentire agli studenti universitari di recarsi presso aule studio, biblioteche, laboratori e ricevimenti dei docenti».

I DETTAGLI

La proposta prevede complessivamente 487.366 chilometri aggiuntivi, dei quali 424.244 per il periodo scolastico ordinario e 63.122 per le fasce extra dedicate agli universitari. Saranno attivate 11 nuove linee e 14 linee derivate con un potenziamento del parco mezzi di 8 unità. Sono 8 le zone di incremento individuate. Nella Z1 (San Vitale), dove attualmente il servizio viene offerto solo di mattina, ci sarà la istituzione della linea 8 bis nella fascia oraria 9-19, con frequenza delle corse di 50 minuti e capolinea in via Mustilli. Nella Z2 (Olivola-Pezzapiana), oggi non raggiunta da alcun autobus del tpl, arriverà la linea 20 nella fascia oraria 7-19, con frequenza media delle corse di 30 minuti e capolinea in via Diacono, alla Ferrovia. Per la Z3 (Ponte Valentino-Acquafredda-San Chirico), a sua volta oggi sprovvista di collegamenti urbani, si propone di attivare il bus 28, tra le 7 e le 20, con una frequenza di passaggio di 60 minuti. Partirà dalla zona industriale di Ponte Valentino per arrivare allo stazionamento di via Rivellini. La Z4 (quartiere Capodimonte, contrade Cancelleria e Palati) vedrà potenziata l’attuale linea 11 con una aggiuntiva 11-bis nella fascia 9-19. La frequenza delle corse è fissata in 45 minuti, capolinea in contrada Palati e alla Stazione centrale. Per la Z5 (Piano Cappelle-Iannassi) dove è ubicato anche l’istituto Agrario, sarà potenziata la linea 7 con una bis tra le 9 e le 19. Passaggi ogni 45 minuti, capolinea alla Rotonda delle Scienze. Nel quadrante Z6 (casale Maccabei - Santa Colomba - Montecalvo), le attuali linee 9, 14 e 15 saranno sostituite da una unica linea 14 Bis tra le 9 e le 18,30 (frequenza di 40 minuti) con partenza da casale Maccabei e arrivo in via dei Mulini nei pressi della struttura Cubo dell’Unisannio. La Z7 (contrada Ciancelle - Epitaffio) si avvarrà della linea 5/10Bis (fascia oraria 7-19) con capolinea in Rotonda delle Scienze. Novità in arrivo anche in centro. Triggio e Pietà, oggi privi di trasporti urbani nel pomeriggio, potranno contare sulla attivazione della linea 30 nella fascia oraria 9 - 19 con frequenza di 40 minuti e capolinea in via Diacono (Stazione centrale) e in viale degli Atlantici.