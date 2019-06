CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 11 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarantacinque giorni. Tanti ne erano trascorsi dall'ultimo superamento dei valori limite di polveri sottili prima di quello verificatosi domenica. Uno sgradito ritorno certificato come sempre dalle centraline dell'Arpac collocate in città. È stata la postazione in zona stadio a Santa Colomba a dare l'allarme rosso per l'avvenuto surplus di polveri Pm 10 il 9 giugno. Il bollettino Arpac parla di 60 microgrammi per metro cubo d'aria in luogo dei 50 massimi consentiti come media oraria nelle 24 ore. Valori medi come detto e dunque ciò significa che in alcune ore della giornata i livelli di veleni respirati sono stati ben più elevati. Riscontri considerevoli ancorché nei limiti di legge alle postazioni di via Mustilli (39 microgrammi per metro cubo) e Ponte Valentino (33 microgrammi).