Prestigioso successo per un gruppo di attori in erba sanniti e soprattutto amici con in comune anche la grande passione per cinema e teatro. Hanno conquistato il primo posto nel rinomato concorso di cortometraggi "50 in corto", seconda manche organizzato e promosso dai Premi Internazionali Ennio Flaiano. Una competizione di cortometraggi rivolta a registi, autori, filmmaker, videomaker, scuole di cinema e università operanti sul territorio nazionale che ha visto la realizzazione di un prodotto audiovisivo in 50 ore rispettando la tematica stabilita dall'organizzazione. Particolari alcune condizioni imposte nel regolamento, che hanno reso la rassegna ancora più difficile. «L'argomento, ad esempio, doveva spiega il regista Carlo Prozzo essere incentrato sul famoso aforisma di Flaiano che sarebbe il seguente: fra 30 anni l'Italia non sarà come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà fatta la Tv.

Inoltre il tempo a disposizione per la realizzazione e l'invio del video era di sole 50 ore, un aspetto che ha reso la preparazione e lo svolgimento più complicati. Ma poi alla fine il nostro corto è piaciuto e quindi abbiamo avuto un riconoscimento da parte della giuria che ci lusinga e premia la nostra passione ed i sacrifici. Non dico che la vittoria è stata inattesa, perché siamo consapevoli di quello che facciamo, ma indubbiamente costituisce un messaggio particolare ed inebriante».

L'affermazione costituisce l'ennesima dimostrazione dell'alto livello raggiunto nella realtà locale nel settore con la presenza di registi, attori, sceneggiatori davvero di livello. Una scuola in continua e costante crescita che andrebbe ulteriormente valorizzata. Un motivo d'orgoglio per tutti, ma anche il messaggio ben preciso che bisogna continuare su questa strada ed incentivare arte, cultura e creatività locale. «La lotteria della vita» è il titolo del cortometraggio che ha trionfato nella rassegna internazionale. L'inedita trama, in sintesi, viene raccontata dallo stesso Miele. «Mondo 2053, la tv governa il mondo, c'è una sola rete che trasmette 24 ore su 24. Adamo e il suo amico corvo Arturo intrattengono tutta la popolazione mondiale. Ogni giorno c'è una lotteria che per tutti vale la vita, ma per qualcuno». Già fissata la cerimonia di premiazione in programma presso il cinema Sant'Andrea di Pescara sabato 17 giugno dove ci sarà la presenza di critici e personalità del mondo dello spettacolo cinematografico.

Gli attori che si sono esibiti sotto la regia di Carlo Prozzo sono stati Miriana Viele, Vincenzo de Matteo, Ilaria Galluccio e Michele Cianciulli. L'audio è stato curato da Andrea Mameli e Ilaria Galluccio, il montaggio video è stato effettuato da Vincenzo di Matteo. Infine, la sceneggiatura è stata di Carlo Prozzo, Vincenzo de Matteo, Miriana Viele, Michele Cianciulli. Un gruppo ristretto che in pratica ha dato anche prova di duttilità cimentandosi in più ruoli. Nella formazione il più anziano ha 33 anni, mentre il più giovane, Andrea Mameli che studia al Conservatorio, ha solo 18 anni. Miriana Viele e Vincenzo De Matteo lavorano anche in due compagnie teatrali, rispettivamente la Red Roger e Teatro Eidos. Carlo Prozzo diplomato presso l'Accademia del Cinema e della Televisione di Benevento, dall'anno scorso si è dedicato a pieno al mondo del cinema e della scrittura, realizzando e scrivendo alcuni cortometraggi e vincendo il premio: "Animart" con il suo primo corto dal titolo: «Disuniti» di cui è sceneggiatore e attore protagonista, sempre nel 2022 un altro corto dal titolo «Lumen».