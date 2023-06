Paduli, la Nazionale Lnd conquista per la terza volta il Trofeo Shalom

Si è conclusa la 38esima edizione del Trofeo Shalom «Tabacchi Collarile Cup», andato in scena al centro Ariella di Paduli, curato dalla società Erga Sport. A contendersi la finale per il primo e secondo posto la Nazionale Lnd e il Benevento Calcio. Al 5' del primo tempo gli azzurri si sono portati in vantaggio con un gol di Ferrari per poi raddoppiare al 25' del pt con Molara. Nella ripresa il Benevento ha cercato di rimediare ma ha subito al 29' la terza rete, ancora con Molara, autore di una doppietta. Il match, dunque, è terminato 3-0 per gli azzurri. Festa grande in casa Lnd, anche perché per la terza volta i ragazzi dell'Under 17 alzano al cielo l'ambito trofeo conquistato per la prima volta nel 2019, nel 2021 e ora nel 2023. Una vittoria grazie alla quale la Lnd raggiunge la Lazio, che con mister Simone Inzaghi aveva vinto per tre volte il Trofeo Shalom.

Con il Benevento che si è posizionato alle spalle della Nazionale Lnd, completa il podio il terzo posto della Juve Stabia. Al quarto la Turris, con il Giugliano Calcio quinto e il Matese sesto. Soddisfatto, naturalmente, il sindaco Domenico Vessicchelli, che dallo scorso anno ha sposato in pieno l'iniziativa dell'Asd Shalom, che ospita ogni anno centinaia di atleti molti dei quali si ritroveranno proiettati nel calcio professionistico.

Un modo in più per far conoscere il proprio territorio ricco di storia e di posti naturali incantevoli. Numeroso il pubblico che ha seguito l'intera manifestazione ma soprattutto le gare in programma sono state seguite in diretta sulla pagina Facebook del Trofeo Shalom da un nutrito numero di utenti.

Orgoglioso per la buona riuscita dell'evento anche il presidente dell'Asd Shalom Nunzio Raffio.