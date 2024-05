Alta tensione in Trotta, lo sciopero è a un passo. Gli 81 dipendenti del gestore del trasporto pubblico urbano sono sempre più sul piede di guerra e hanno dato l’ultimatum all’azienda per la risoluzione delle criticità prospettate in più occasioni nei faccia a faccia dei giorni scorsi con l’amministratore unico Mauro Trotta Ciarmiello. Mancano solo 48 ore allo scadere dei 10 giorni indicati nella richiesta d’incontro indirizzata martedì scorso dalle organizzazioni sindacali ai vertici della società capitolina, finalizzata alla convocazione di un nuovo incontro che permetta di venire a capo definitivamente delle rivendicazioni avanzate dai lavoratori.

IL QUADRO

Situazione che è persino peggiorata nelle ultime ore. Alla lagnanze prospettate da settimane, va ad aggiungersi il mancato pagamento degli stipendi di aprile che le maestranze continuano ad attendere. Un ritardo inusuale rispetto allo standard di assoluta tempestività che l’azienda riusciva a tenere ormai da mesi, rendendo un lontano ricordo le fibrillazioni verificatesi in passato. Benzina sul fuoco di un malessere già presente tra i corridoi di via Santa Colomba, dove nei giorni scorsi si sono svolti ripetuti incontri proiettati al superamento di alcune problematiche da lungo tempo inevase. Oltre agli stipendi, infatti, i lavoratori reclamano il rispetto degli impegni contrattuali sia in merito ai contributi previdenziali ordinari del fondo «Priamo», non versati dal gennaio 2023 a tutt’oggi, sia in relazione al trattamento sanitario accessorio «Tpl salute». Mancano inoltre all’appello i buoni pasto, a partire dall’inizio dell’anno. Tutte questioni che denotano uno stato di salute economica dell’azienda non ottimale, legato alle difficoltà nell’incasso delle commesse acquisite in giro per l’Italia. Ma tra i dipendenti si fa largo anche il sospetto che l’inusuale ritardo nell’accredito dei bonifici possa essere una risposta da parte dell’azienda al mancato accordo sulla piattaforma negoziale avanzata dall’amministratore Trotta per chiudere la partita delle rivendicazioni pregresse.

A far traboccare il vaso dei buoni rapporti potrebbe essere stata l’assemblea dei lavoratori riunitasi il 10 maggio nel quartiere generale di Santa Colomba, conclusa con il respingimento della proposta avanzata nei giorni precedenti da Trotta. I vertici aziendali avevano prospettato l’allineamento dei contributi previdenziali del fondo Priamo entro 6 mesi, la regolarizzazione del Tpl Salute in 60 giorni, mentre per le indennità di ferie arretrate Trotta si era detto disponibile a non andare oltre i 600 euro per operatore rispetto agli oltre 1.000 euro pro capite previsti, da liquidare in 5 tranche. Pacchetto rispedito a Roma dall’assise dei lavoratori, che invece chiedono il pagamento della indennità ferie arretrate al massimo in 2 rate, e tempi molto più brevi per la regolarizzazione dei contributi previdenziali. I buoni pasto, inoltre, vanno slegati dall’indice di produttività complessivo, come invece chiesto da Trotta, e legati esclusivamente alla presenza in servizio. Posizioni, dunque, ancora distanti e all’apparenza inconciliabili, visto l’approccio «prendere o lasciare» con il quale l’amministratore Mauro Trotta Ciarmiello aveva lasciato il tavolo della trattativa nell’ultima occasione di confronto, facendo presenti le difficoltà aziendali.

Un braccio di ferro che potrebbe portare alla celebrazione di un clamoroso sciopero, epilogo a questo punto inevitabile dello stato di agitazione dichiarato da mesi con l’interessamento anche degli organi prefettizi: «Ci auguriamo che non si arrivi allo sciopero ma non possiamo affatto escluderlo - conferma Giuseppe Anzalone, leader della Cgil Trasporti Sannio-Irpinia -. I lavoratori stanno rivendicando dei diritti contrattuali, accettando anche qualche decurtazione sulle indennità di ferie riconosciute da una sentenza in ambito nazionale, e accettando pagamenti rateali, purché non dilatati e frammentati eccessivamente. Arretrati che si attendono da anni non possono essere pagati nell’arco di altri sei mesi. Ora c’è anche questa criticità degli stipendi. Ci auguriamo anche che il Comune vigili sul rispetto degli impegni contrattuali con il gestore». Fa sentire la propria voce anche la Uil trasporti: «Lo sciopero sarà inevitabile - anticipa il segretario Cosimo Pagliuca - se l’azienda non darà segnali concreti. I lavoratori attendono risposte anche sui controlli e maggiore sicurezza a bordo agli stessi operatori, talvolta vittime di aggressioni».