In città altra truffa e altro furto ai danni di un'anziana. Un altro colpo messo a segno con destrezza. Gli autori sono due donne e un uomo. Ingente il bottino. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Squadra Volante il terzetto nel tardo pomeriggio ha preso di mira una donna di 92 anni che abita in un appartamento di via Settembrini, nel cuore di rione Libertà, poco distante dalla chiesa dell'Addolorata. Due donne hanno bussato alla porta dell'anziana, simulando una falsa amicizia. Hanno così iniziato a dialogare con l'anziana riuscendo a convincerla a uscire su un balcone dell'appartamnto in modo che la vittima non si accorgesse di cosa avveniva nella sua casa. E le due donne non hanno avuto difficoltà a portare avanti per circa una mezz'ora una conversazione. Nel frattempo un complice è entrato della porta lasciata aperta e ha iniziato meticolosamente a frugare nelle stanze dell'appartamento. Così è riuscito a localizzare diversi oggetti d'oro che erano nella stanza da letto e anche una somma di denaro contante che l'anziana custodiva in casa. Somma che si aggira tra i cinquemila e gli ottomila euro e che chiaramente sarà precisata in sede di denuncia. Quando le due donne si sono rese conto che il complice aveva portato via il bottino hanno salutato l'anziana prima di lasciare celermente l'appartamento. La donna, una volta rientrata all'interno dell'appartamento, ha però subito notato che in camera da letto erano state lasciate alla rifusa le custodie degli oggetti d'oro trafugati poco prima. Un elemento questo che ha fatto intuire all'anziana che quella visita per certa aspetti strana era finalizzata a mettere in atto un furto.



Pertanto ha avvertito i familiari che si sono precipiti nell'appartamento della congiunta. E ben presto si sono resi conto che era stato perpetrato un furto. Da qui la telefonata al 113 e l'arrivo dei poliziotti. L'anziana ha cercato di ricostruire l'accaduto fornendo qualche elemento sull'aspetto delle due donne che erano ben vestite e tra i quaranta e i cinquanta anni. Ascoltati anche altri inquilini dello stabile ma nessuno aveva avuto modo di notare il terzetto. Un colpo che per le sue modalità e soprattutto per l'entità del bottino non appare casuale. Chi ha agito probabilmente sapeva che in quella casa c'era una consistente somma di denaro. Ora gli inquirenti scrutano le telecamere delle attività commerciali della zona sperando che qualche immagine possa aver catturato il terzetto.