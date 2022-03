Doppia truffa andata a segno nel Fortore, anche questa volta attuata attraverso grazie al connubio tra l’utilizzo del web e la poca dimestichezza delle vittime con gli strumenti informatici. In entrambi i casi, però, la denuncia da parte dei truffati e le indagini dei carabinieri hanno contribuito a individuare i colpevoli e denunciarli. Si tratta di un 25enne napoletano e tre calabresi che, in due distinte operazioni, hanno raggirato una casalinga e un imprenditore, entrambi di San Bartolomeo in Galdo.

Nel primo episodio la vittima aveva ricevuto sul suo telefonino un sms contenente il link a un sito internet, che si presentava molto simile a quello dell’istituto bancario di cui era cliente, cioè il classico caso di «phishing». Nel secondo caso l'imprenditore si è fatto ingolosire dal potenziale acquisto, su un sito web specifico, di un mezzo agricolo a prezzo stracciato.