Quattro persone sono state proposte per il foglio di via obbligatorio. Tutte e quattro fermate dalle volanti della polizia, in momenti diversi, hanno in comune la tipologia di precedenti, vale a dire la truffa dello specchietto. Italiani, gravati da precedenti penali o di polizia, alcuni già soggetti a misure di prevenzione personale come il divieto di ritorno in altri comuni campani. Uno di loro era già noto per essere stato denunciato nel 2015, a Benevento, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Martedì 24 Settembre 2019, 17:26

