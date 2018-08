Martedì 28 Agosto 2018, 19:13

Si finge avvocato e si presenta a casa di una 84enne di Benevento dopo che un complice l’aveva convinta, con una telefonata, di essere il figlio e le aveva riferito di aver urgente bisogno di soldi da versare a uno studio legale per concludere positivamente un’operazione bancaria. Maurizio Bosti, napoletano di 47 anni, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Caiazzo, insieme con quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caserta, con l'accusa truffa in danno di anziani.Con questo escamotage, s'è fatto consegnare dalla pensionata vari monili in oro, poiché la stessa non aveva al momento la disponibilità di denaro contante.