Due uomini dell'hinterland napoletano di 52 e 32 anni sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di tentata truffa e proposti per il figlio di via obbligatorio. Nella serata di ieri i due avevano tentato di vendere 'porta a portà taniche contenenti gasolio al prezzo di 10 euro ad alcuni cittadini di Sant'Agata dè Goti. In realtà, quello contenuto nei contenitori di plastica non era gasolio, ma solo acqua trattata con liquido colorante e una minima parte di carburante per assicurare l'odore al prodotto. Il materiale è stato sequestrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA