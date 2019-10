CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Ottobre 2019, 10:23

Anziani da sempre nel mirino dei truffatori. Aumentano le campagne di sensibilizzazione per mettere in guardia le vittime, ma le statistiche testimoniano l'incremento di questo tipo di reato. Il neo comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Germano Passafiume, ha subito notato che nella mappa dei reati commessi nel Sannio, le truffe agli anziani occupano un posto di rilievo e per questo ha lanciato un'iniziativa varando un vademecum con consigli utili a evitare di finire nella rete dei truffatori. Sono infatti 12 i casi denunciati all'Arma dall'inizio dell'anno. Ben sei nell'arco di un mese: dall'11 settembre all'11 ottobre. L'ultimo caso a Guardia Sanframondi, di venerdì, ha visto una coppia di anziani coniugi ricevere la richiesta di duemila euro per consegnare un pacco contenente oggetti acquistati da un nipote. Gli anziani non hanno versato il denaro e hanno avvertito i carabinieri che, nel giro di qualche ora, hanno identificato e denunciato a piede libero il truffatore, un uomo proveniente dalla provincia di Napoli.