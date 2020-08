Sarà l'esame autoptico, mercoledì, a fornire elementi utili per stabilire cosa ha provocato la morte di Domenico Pascarella, 57enne di Cervino trovato privo di vita nella piscina di un'abitazione di Durazzano nella notte di Ferragosto.

Elementi che saranno a disposizione degli inquirenti. Si tratta di un caso del quale i carabinieri della stazione di Sant'Agata de' Goti, guidati dal comandante Verdicchio, e quelli della compagnia di Montesarchio, diretti dal maggiore Madaro, dovranno venire a capo partendo dalle testimonianze di quanti si trovavano in quelle ore nella proprietà di Durazzano dove il cadavere è stato ritrovato.

Il dramma si è consumato nel corso di una festa, organizzata alla vigilia di Ferragosto in una casa ancora in costruzione in via Nicola Mazzola, nel centro del piccolo comune sannita. Un edificio con piscina, all'interno della quale è stato ritrovato senza vita Domenico Pascarella, bracciante agricolo di Cervino. Quando nella tarda serata di venerdì è scattato l'allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri. Per l'uomo però non c'era già più nulla da fare. Tutto quanto accaduto negli attimi precedenti alla scoperta del corpo senza vita in acqua è ora al vaglio degli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Donatella Palumbo. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo a un certo punto della serata abbia deciso di tuffarsi in acqua. Decisione poi risultata fatale. Vani sarebbero stati i tentativi di soccorso da parte dei presenti. La salma di Domenico Pascarella si trova ora nell'obitorio dell'ospedale «Rummo» di Benevento.

