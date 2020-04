Arrestato il tunisino che ha devastato il pronto soccorso

BENEVENTO - Manette ai polsi per il venticinquenne di origini tunisine che l’altra sera ha di aver danneggiato i locali del Pronto Soccorso del Fatebenefratelli dopo uno scatto d’ira dettato dallo stato d’ebbrezza. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, residente a Marano di Napoli, ma da tempo senza fissa dimora in città, dove è solito stazionare nei pressi del ponte di via dei Longobardi in compagnia di alcuni connazionali, in serata ha dato in escandescenze nel reparto ospedaliero, in cui, tra l’altro, era già stato accompagnato intorno alle 18,30 in preda ad alterazione alcolica.

