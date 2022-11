Boom di turisti a Benevento per il ponte di Ognissanti. La conferma arriva anche dai dati resi noti dalla rete museale della Provincia di Benevento che ha fatto registrare, dal 29 ottobre al 1 novembre, 806 ingressi, di cui 600 tra Museo del Sannio e chiostro di Santa Sofia, 134 al museo Arcos e 72 al complesso di Sant’Ilario.

Tanti i visitatori che hanno scelto il capoluogo sannita per trascorrere una due giorni all’insegna della tradizione e dell’arte. «Un vero successo» ha dichiarato il presidente della Provincia, Nino Lombardi. Tra i monumenti che hanno attratto la curiosità dei gruppi organizzati l’Arco di Traiano e il Teatro Romano, simboli di una città d’arte che, a piccoli passi, avanza sempre di più nelle scelte predilette dai viaggiatori.

Il sindaco Clemente Mastella traccia il bilancio del lungo weekend. «Nonostante le incertezze economiche degli ultimi tempi, la nostra amministrazione è il faro che illumina la cultura e i monumenti della città. L’ondata di turisti ha giovato anche tante attività commerciali in un momento di atrofia economica dovuta al caro energia». Grande curiosità dei visitatori anche per il museo delle Streghe a Palazzo Paolo V che ha registrato uno strepitoso sold out (450 presenze in soli tre giorni).