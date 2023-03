Benevento alla Borsa del Turismo, Cappa: «La priorità è fare squadra»

Una serie di incontri, meeting e confronti con altre realtà. Positivo il bilancio di Palazzo Mosti al termine della tre giorni che ha visto la città di Benevento partecipare per il secondo anno consecutivo alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, storico appuntamento del settore, organizzato all'interno della Mostra d'Oltremare. Ne è convinto l’assessore al Turismo Attilio Cappa, per il quale «essere presenti finalmente ai maggiori appuntamenti di promozione turistica rappresenta la necessaria premessa di una svolta che vorremmo imprimere nel modo di impostare la promozione territoriale, attraverso una strategia che miri finalmente alla valorizzazione del patrimonio custodito nel Sannio».

Cappa, inoltre, sottolinea che «l’appuntamento fieristico è servito a confrontarsi con altre realtà, a creare connessioni con aziende e associazioni che potrebbero essere importanti in futuro. Come quella intercorsa con Rete destinazione Sud, una start up di promozione turistica del Meridione che ha manifestato la volontà di organizzare un appuntamento a Benevento. Per raggiungere obiettivi di rilievo - continua - sono convinto che ci sia però la prioritaria esigenza di fare squadra tra istituzioni pubbliche, aziende private e professionisti del settore. Solo in questo modo il brand Sannio avrà finalmente chance di farsi notare in un contesto nazionale e internazionale fortemente competitivo. Abbiamo diverse frecce al nostro arco, dobbiamo lavorare insieme per scoccarle al meglio. In questa direzione vanno i tavoli periodici di confronto con i protagonisti del settore che nell’ultimo mese abbiamo inaugurato».