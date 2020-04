Un uomo fra i 35 e 40 anni, probabilmente di nazionalità tunisina, ieri sera ha lanciato un estintore contro una vetrata del pronto soccorso dell'ospedale «Fatebenefratelli» di Benevento, andata in frantumi, provocando danni e panico nella struttura sanitaria. L'uomo - in evidente stato di agitazione - è stato, poi, bloccato da personale paramedico e carabinieri, ma è rimasto nel nosocomio. Un'ora prima lo stesso, senza documenti, era stato fermato dai militari dell'Arma nei pressi del centro commerciale «I sanniti» in evidente stato confusionario, probabilmente a causa dell'alcol. Inizialmente si era ipotizzato che potesse essere ospite di una struttura sanitaria di Morcone ma, successivi accertamenti, lo hanno escluso. Pertanto, persistendo lo stato di alterazione, l'uomo è stato condotto al pronto soccorso del vicino ospedale «Fatebenefratelli» dove, poco dopo, si è scatenato il putiferio.



Intanto, anche nella giornata di ieri, numerosi i controlli delle forze dell'ordine impegnate a cercare di limitare un flusso veicolare che ha raggiunto, negli ultimi giorni, una notevole consistenza. E non sono mancati momenti di tensione quando, in via dei Mulini, un uomo di 35 anni è stato soccorso con un'ambulanza essendo stato colpito da un forte attacco febbrile mentre era in visita a dei giovani parenti. L'uomo è originario di Ariano Irpino. È stato portato all'ospedale «Rummo» dove sono in corso accertamenti sulle sue condizioni di salute. Gli agenti della Squadra Volanti della polizia e la Digos hanno effettuato, nel corso della giornata, 150 controlli ed elevato 4 multe nella zona bassa della città. Inoltre, hanno verificato 20 esercizi commerciali. Polfer, Cri e Asl hanno proceduto, nella stazione, a controlli risultati negativi su undici viaggiatori. La polizia municipale ha effettuato, in giornata, 450 controlli su auto e pedoni. Sono state comminate 10 sanzioni, tra le quasi una a una dipendente che si era recata a lavorare in un negozio che doveva rimanere chiuso.

