Ucraina, dal Sannio la missione Mean «La società civile crei ponti di pace»

È stata autorizzata dalle autorità ucraine la manifestazione di Kiev promossa dal Mean (Movimento azione non violenta) per l'11 luglio. Ieri una delegazione guidata dal portavoce di Mean, Angelo Moretti, ha incontrato prima la vicesindaca di Kiev Maryba Khonda e poi le istituzioni locali di Leopoli, per verificare la possibilità di organizzare con altri 150 attivisti un'altra manifestazione in contemporanea. A causa dei limiti dei rifugi antimissili, la manifestazione potrà riguardare solo 150 persone del Mean più altrettante circa della società civile ucraina. Si è parlato anche degli altri due impegni: i campi solari in Italia per bambini e i gemellaggi. L'amministrazione ha fornito una lista di 78 persone, 20 nuclei familiari, con vedove e orfani di caduti della resistenza, che verranno in Italia ospiti dei Comuni del Welcome per un mese. La partenza di questo primo gruppo è prevista per fine giugno, poi ce ne sarà un'altra a fine luglio. Per i gemellaggi tra città europee e ucraine, il Comune di Kiev, che ha anche la presidenza dell'associazione dei comuni ucraini, si è detto estremamente interessato e nei prossimi giorni seguiranno dei passi formali.

«Stiamo dialogando con le autorità di Leopoli e Kiev, perché siamo convinti che la società civile europea unita alla società civile ucraina possa far avanzare dei dialoghi nuovi per la pace. Non possiamo immaginare che questa resistenza armata possa andare avanti per anni o che l'Europa tenda a vedere la guerra contenuta in Ucraina per anni creando questo sistema di procura per cui noi diamo le armi e loro lottano. La nostra idea è che ci si debba unire correndo dei rischi e parlando con gli ucraini cercando insieme nuove strade. Noi ci siamo per le azioni umanitarie ma ci siamo anche e soprattutto per far avanzare la pace» dice Moretti.

La delegazione del progetto Mean ha avuto altri 5 confronti decisivi, tra cui quello con l'ambasciatore italiano di origine sannita Pier Francesco Zazo, che è stato informato dell'iniziativa. Da tutti la delegazione ha appreso punti di vista e ricevuto endorsement a perseguire nell'intento di un ponte tra le due società civili per chiedere all'Europa di essere leader della pace. L'ambasciatore ha formalmente sconsigliato la presenza in Ucraina, nella consapevolezza di non poter intervenire sulla volontà di costruzione dal basso della società civile. «Torneremo l'11 luglio perché l'idea è di fare una grandissima manifestazione insieme agli ucraini per dire quali sono le mosse che faremo insieme perché, oltre a ciò che sta accadendo con la resistenza armata, possa avviarsi un sistema di resistenza creativa e non violenta con gli ucraini» racconta Moretti. Il luogo della manifestazione sarà tenuto segreto fino al giorno stesso. Oltre a diversi momenti assembleari e artistici, ci si dividerà in gruppi di lavoro, perché ogni europeo stringa rapporti di amicizia sincon gli ucraini presenti. Nei gruppi si parlerà di come mettere in salvo i bambini, le opere museali aggredite, i sofferenti psichici, come innovare i sistemi di soccorso, e di come si potrebbe costruire un processo di pacificazione. Oltre a Moretti, la delegazione Mean è composta da Marianella Sclavi, etnologa ed esperta in mediazione dei conflitti, Erminio Fonzo, dottore di ricerca in Storia presso l'Università degli Studi di Salerno, Tatyana Shyshyniak, artista ucraina e mediatrice del progetto.