Un fine settimana tra musica, lettura, poesia e giochi

Il 21 aprile alle 20 il pianista Simone Sala suona in concerto all'Auditorium San Vittorino di Benevento. Il titolo dell'evento, che rientra nei Venerdì del jazz, è “Non esistono i generi musicali”.

L'ingresso è aperto a tutti ed è gratuito e il concerto rientra nell'ambito della stagione concertistica dell'Accademia di Santa Sofia, realizzata in sinergia con l'Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento. Il Simone Sala trio nasce nel 2010, quando il pianista rientra in Italia da un periodo in Usa.

Con Simone Sala suoneranno a Benevento Lorenzo Mastrogiuse​ppe al basso e Oreste Sbarra alla batteria, mentre lo special guest per tutto il tour 2023 sarà il cantante e trombettista Arturo Caccavale. Nel repertorio saranno eseguiti sia brani originali, composti dallo stesso Sala, sia canzoni tipiche della tradizione del Sud America, rielaborati e arricchiti dalle molteplici influenze derivanti dalle diverse storie umane e artistiche dei musicisti.

Spettacolo di narrazione e poetica

Un inedito e originale percorso psico-sensoriale-emotivo-temporale è quello che propone lo scrittore sannita Alfredo Martinelli con il suo tour primaverile di "Arnaut e Cobalto". Queste le tappe: venerdì 21/04 presso l’associazione culturale Textures Collettiva ad Airola (BN) e sabato 6 maggio al Museo di Civiltà Contadina di Montefalcone di Val Fortore (BN) durante la seconda edizione di "Racconti a colori", rassegna organizzata da Maria Pia Lucarelli e Alfredo Martinelli, dopo una puntatina a Trieste il 29 aprile.

Giornata del libro e della rosa

"Se leggi sei forte" è il prossimo incontro letterario proposto dall'associazione Culture e Letture Aps, che partecipa al progetto "Il maggio dei libri" del Centro per il libro e la lettura. Durante questo momento di lettura e conversazione, ognuno potrà leggere un passo dal proprio libro preferito, scegliendo tra i temi proposti: "La forza delle parole", "Forti con le rime", "I libri quelli belli". In quest'occasione, nella sede di Maison Touluse Lautrec Benevento, in via delle Puglie 69 (l'appuntamento è per il 23 aprile alle 18), i partecipanti potranno portarsi a casa dei libri ed un bel segnalibro realizzato in ceramica, a forma di rosa, creato dalla ceramista sannita Rossella Mazzitelli, a fronte di una piccola donazione. Nella giornata dedicata a San Giorgio ci si scambia libri e rose, sulla scia della tradizione nata in Spagna e ormai diffusa in tutto il mondo (In Catalogna il 23 aprile le strade delle città e dei paesi sono affollate di gente e bancarelle che vendono libri e rose). < Elide Apice di Culture e Letture aps – e durante il nostro piccolo aperitivo ci sarà lo scambio di rose di porcellana>>. L'incontro è aperto a tutti.

Caccia al personaggio

L'associazione tutta al femminile di Contrada Pantano Voce delle donne informa che la caccia alle uova organizzata per la domenica di Pasqua è stata rimandata a domenica 23 aprile causa maltempo. L'appuntamento con i bambini e le famiglie che vogliono passare una mattinata di divertimento e allegria, grazie all'animazione di Neverland è per le 10 allo Sporting club Maleventosport. I premi in palio per i bambini che troveranno tutti i personaggi nascosti sono delle uova di Pasqua di cioccolato Borrillo (delle dimensioni da 250 grammi ad 1 kg, in base al posto ottenuto in classifica) oltre ad un simpatico peluche.

