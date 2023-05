Un fiore per ricordare Angelo Mario Biscardi, vittima della criminalità organizzata

Il "Presidio Libera Valle Caudina e Valle Telesina" con il coordinamento provinciale, l'amministrazione comunale di Sant'Agata de' Goti, le parrocchie, le scuole e le associazioni del territorio si sono ritrovati questo pomeriggio per ricordare la figura di Angelo Mario Biscardi, il vicesindaco ucciso dalla criminalità organizzata il 3 ottobre del 1985.

Nel giorno del suo compleanno, presso la stele eretta in sua memoria a località Tuoro Scigliato in tanti, seguendo l'invito di "Libera", hanno deposto un fiore come segno di memoria viva. Da associazione "Melagrana" alla Croce rossa comitato "San Lorenzello", da "L'Agorà" alla "Compagnia del Genio", dal "Cireneo onlus" all'Azione Cattolica della diocesi di Cerreto Sannita, alla parrocchia di San Silvestro Papa.

A prendere la parola tra gli altri il sindaco di Sant'Agata de' Goti Salvatore Riccio, Michele Martino e Marco Natale per "Libera" e Graziano, uno dei figli di Biscardi.