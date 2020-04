Sarà sufficiente l'apparizione di un segno «più» o «meno» sul display per stabilire se, su una superficie o un piano d'appoggio, vi sia traccia del Coronavirus oppure no. Per verificarlo, l'area sotto esame va sottoposta a un tampone, con modalità del tutto analoghe a quelle adottate con i pazienti. A sviluppare il kit la Sannio Tech, consorzio di ricerca sannita diretto da Piero Porcaro, forte del lavoro di 40 ricercatori. In particolare, a concepirlo e realizzarlo è stata la Genus-biotec, una «spin-off», senza scopi di lucro, dell'Unisannio, voluta e coordinata da Pasquale Vito, professore di genetica dell'ateneo. «Si tratta spiega Porcaro di un test che punta a verificare gli effetti degli interventi di sanificazione. È stato immaginato per validare o meno le misure adottate per il contrasto e contenimento del virus su superfici e all'interno di ogni tipo di struttura, per garantire la ripresa in sicurezza».

LEGGI ANCHE Coronavirus, l'app è già in funzione: ecco come sta funzionando

Non è un caso, infatti, che il programma sia stato denominato «Ripartiamo in tutta sicurezza». Giova ribadire che il kit costituirà un supporto essenziale per prevenire ogni possibilità di contatto in un ambiente che dovesse risultare segnato dalla presenza dell'agente patogeno. «Riteniamo avverte Vito, il capo dell'équipe che ha messo a punto il progetto che possa essere utile in primo luogo alle strutture ospedaliere. Come si sa, gli ospedali si stanno attrezzando per realizzare zone dedicate esclusivamente alla cura del Covid-19, divise da altre in cui si terranno le normali attività d'istituto. Un'indagine preliminare condotta per stabilire o meno l'esistenza del virus diventa essenziale per spazzarne via anche la minima traccia». Quanto realizzato dal gruppo della «Genus» è il primo esemplare nell'ambito dei laboratori di ricerca di tutto il Mezzogiorno. «Posso dire aggiunge Porcaro che già un'azienda di Bergamo ce ne ha inoltrato richiesta, perché intende impiegarlo nel piano di sanificazione programmato per una catena di negozi di abbigliamento di una nota firma italiana. Il test chiarisce Porcaro viene eseguito nel pieno rispetto delle linee guida fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità». Ma come funziona? Si procede con lo sfregamento della parte in cellulosa del tampone su una superficie di 20 centimetri quadrati alla volta. «Occorre si legge nel vademecum della confezione strofinarlo in direzione orizzontale, poi in quella verticale e, quindi, nelle due direzioni oblique per al meno 30 secondi». Bisognerà stare attenti a ruotare il tampone a ogni cambio di verso in modo da assicurare un migliore recupero di microrganismi. «In tempi molto brevi conclude la nota illustrativa si ottiene la risposta». Lo strumento si avvale sostanzialmente degli stessi reagenti che caratterizzano il tampone impiegato per l'esame ai pazienti «ma va da sé evidenzia Vito che è stato completato con gli opportuni adattamenti funzionali all'impiego».

Il prodotto è già disponibile. «Siamo pronti annuncia Porcaro a metterlo gratuitamente a disposizione, in particolare alle Rsa pubbliche presenti nella nostra provincia. Siamo pronti ad accogliere tutte le richieste che dovessero pervenirci dai sindaci e dalle istituzioni che sovrintendono a questo tipo di assistenza». Ancora una volta, dunque, la Sannio Tech in prima linea nella lotta alla pandemia. «Ma non sarebbe stato possibile puntualizza il direttore se non avessimo creato questa sinergia con la nostra università. Non saremo mai sufficientemente grati all'intuizione del rettore, Gerardo Canfora, e della direttrice del dipartimento di scienza, Maria Marino, per avere voluto una collaborazione che si candida a diventare un serio volano di sviluppo per il Sannio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA